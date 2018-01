Coronel de polícia é assassinado em Bagdá Homens mascarados mataram a tiros um importante oficial de polícia no sudoeste de Bagdá e feriram seus guarda-costas, informam as autoridades. O coronel Yassin Ibrahim Jawad dirigia-se para o trabalho quando seu carro foi atacado. Rebeldes freqüentemente atacam iraquianos que trabalham com as forças de segurança, considerando-os colaboradores da ocupação americana. Também neste domingo, uma bomba de beira de estrada explodiu junto a um comboio americano, composto de dois Humvees e um caminhão. O caminhão irrompeu em chamas.