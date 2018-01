Coronel do Exército iraquiano é morto em atentado Pelo menos cinco pessoas, entre elas um coronel do Exército iraquiano, morreram nesta terça-feira em dois atentados nas cidades de Baquba e al-Meqdadiya, situada ao nordeste de Bagdá, informaram fontes policiais. O coronel Ali Hussein, chefe do escritório de Informação Iraque-EUA na província de Diyala, morreu na explosão de uma bomba perto de sua casa, em al-Meqdadiya, explicaram as fontes. Quatro civis morreram num ataque de um grupo de pistoleiros a um carro, no sul de Baquba, acrescentaram as fontes. Outras duas pessoas forma mortas na noite de segunda-feira num ataque com morteiros a uma mesquita xiita na localidade de Khan Bani Saad, vizinha de Baquba. Baquba é a capital da província de Diyala, um dos redutos da insurgência sunita e cenário de freqüentes atos de violência.