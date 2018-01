Coronel libanês escapa ileso de atentado que mata duas pessoas "Quatro pessoas morreram e cinco foram feridas num atentado contra o coronel libanês Samir Shehade, que saiu ileso, quando viajava por uma estrada do sul do país, segundo confirmaram fontes policiais. Os mortos são guarda-costas do coronel. O coronel se salvou porque a bomba explodiu a 300 metros do seu carro. A primeira informação era de que Shehade havia morrido. Mais tarde, as rádios libanesas disseram que ele estava gravemente ferido. Mas ele escapou ileso. O outro carro de sua escolta foi atingido totalmente pela explosão e jogado contra uma rocha, segundo a emissora A Voz do Líbano Livre. A explosão foi em Remeil, uma localidade entre Beirute e a localidade de Sidon, no sul. O coronel Samir Shehade, vice-chefe do departamento de inteligência da polícia nacional do Líbano, foi levado ao hospital Hammoud, em Sidon. Funcionários do hospital afirmam que sua condição é estável. Shehade se destacou ultimamente por seu importante papel no recente posicionamento do Exército no sul do país, exigido pela resolução 1.701 do Conselho de Segurança. Além disso, ele colaborava com o promotor alemão Detlev Mehlis em suas investigações sobre o assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafik Hariri. O coronel foi responsável pela detenção de quatro generais libaneses supostamente implicados no crime. O ministro do Interior, Ahmed Fatfat, confirmou que a explosão foi um atentado, em declarações à rede de televisão LBC. O ministro não descartou que a explosão seja uma mensagem contra o posicionamento do Exército no sul do país, antes controlado pelo movimento xiita Hezbollah. "Mas não acuso a ninguém, só digo o que é fato. Existem muitas teoria, mas todas têm que ser examinadas", ressaltou. Segundo Fatfat, a situação no país é ainda muito frágil e por isso é preciso intensificar as medidas de segurança.