Corpo da rainha-mãe é levado à Abadia de Westminster O corpo da rainha-mãe da Inglaterra foi levado hoje até a Abadia de Westminster, onde será velado até terça-feira, dia 9. O cortejo fúnebre, com cerca de 1.600 soldados, atravessou o centro de Londres assistido por milhares de pessoas que lotaram as ruas. O caixão foi transportado por uma carruagem puxada por seis cavalos. O ataúde foi seguido por 14 membros da família real, entre eles o herdeiro do trono, o príncipe Charles, e seus filhos Willian e Harry. O cortejo começou junto à residência de Clarence House, onde a rainha viveu 50 anos como viúva, e passou à The Mall Street, de onde se pode ver o Palácio de Buckingham. Neste local, ela foi ovacionada por milhares de pessoas, ao lado de seu marido, o rei Jorge VI, em 1945, no ?Dia da Vitória?, no fim da Segunda Guerra Mundial.