Corpo da rainha-mãe será velado por 7 dias O corpo da rainha-mãe foi transportado nesta terça-feira da Capela de Todos os Santos, no Castelo de Windsor, para o Palácio de St. James, na capital britânica, onde será velado até depois de amanhã pela nobreza britânica. Milhares de londrinos aguardaram comovidos a passagem do carro fúnebre pelas ruas do centro da cidade. A rainha-mãe morreu no sábado em Windsor aos 101 anos de idade. Na sexta-feira, o corpo dela será levado ao Parlamento, para o último adeus dos súditos. E, no dia 9, depois de uma cerimônia religiosa na Abadia de Westminster, a rainha-mãe será sepultada ao lado do marido, o rei Jorge VI, no mausoléu real do Castelo de Windsor.