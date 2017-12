Corpo de Arafat deixa a França rumo ao Egito O corpo do líder palestino Yasser Arafat deixou o território francês a bordo de um avião oficial do governo da França, com destino ao Cairo, Egito, onde será velado. A partida foi precedida por uma cerimônia digna de chefe de Estado. Oito membros da Guarda Republicana francesa carregaram o caixão diante de uma guarda de honra. Uma banda militar tocou os hinos da França, da Palestina e uma marcha fúnebre de Chopin. O primeiro-ministro da França, Jean-Pierre Raffarin, esteve presente.