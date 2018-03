Corpo de astronauta israelense é oficialmente reconhecido O corpo do astronauta israelense Ilan Ramon, morto no último sábado na explosão do ônibus espacial Columbia, no Texas (EUA), foi identificado e será sepultado na próxima semana em Israel, informou na manhã desta quarta-feira o general Rami Falk, da Embaixada de Israel, em Washington. ?A Nasa informou oficialmente que o corpo de Ilan Ramon foi encontrado e identificado?. A confirmação veio através de um exame de DNA e de um osso do maxilar do astronauta. VEJA O ESPECIAL