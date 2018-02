Corpo de Chávez será embalsamado e velório é estendido por mais 7 dias O funeral do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, será ampliado em ao menos sete dias e seu corpo será embalsamado. Hoje, Nicolás Maduro será juramentado como presidente interino e eleições serão convocadas, anunciou o presidente da Assembleia Nacional Diodado Cabello. Pelo segundo dia seguido, Caracas foi tomada por uma multidão de pessoas de vermelho, enlutadas, que velaram o líder bolivariano, que não resistiu a uma luta de quase dois anos contra o câncer e morreu na terça-feira. Líderes de mais de 80 países devem participar hoje do adeus a Chávez, que, ao contrário do previsto inicialmente, não será marcado por seu sepultamento. Após o embalsamamento, o corpo será exibido no Museu Histórico da Revolução.