Corpo de Fortuyn será sepultado na Itália Os restos mortais do líder político da extrema direita holandesa, Pim Fortuyn, serão transladados para a Itália e sepultados em 20 de julho, mais de dois meses depois de sua morte durante a campanha eleitoral holandesa. O corpo de Fortuyn foi sepultado temporariamente em uma tumba familiar no cemitério da cidade de Driehuis-Westerveld, no litoral da Holanda, no último dia 10. Segundo a mídia holandesa, o cadáver do político será enterrado definitivamente em um local não especificado na cidade italiana de Provesano di San Giorgio della Richinvelda, onde Fortuyn tinha uma residência de férias. O avião que transportará o caixão à Itália decolará do aeroporto de Roterdã e fará um vôo de adeus sobre a cidade, local de nascimento de Fortuyn. O político foi morto a tiros no último dia 6, a nove dias das eleições parlamentares na Holanda, em um estacionamento de uma emissora de rádio, onde havia concedido uma entrevista. A polícia prendeu um ativista do meio ambiente e dos direitos dos animais como principal suspeito pelo assassinato.