Corpo de homem é encontrado 20 anos após sua morte O esqueleto de um homem vestido de pijamas foi descoberto abandonado num apartamento em Tóquio 20 anos depois que acredita-se tenha morrido, informou hoje a polícia. Trabalhadores se preparavam para derrubar o prédio no começo do mês quando encontraram o esqueleto, com a face para o teto, num colchão no chão de uma sala do segundo andar. Um jornal com data de 20 de fevereiro de 1984 foi encontrado numa mesa e um calendário pregado na parede estava aberto no mesmo mês. Notícias de jornais deram conta que não havia sinais de luta no apartamento, o que levou a polícia a acreditar que o homem morreu de causas naturais. O homem, identificado apenas como um ex-trabalhador da companhia que construiu o prédio, teria pouco mais de 50 anos quando se divorciou de sua mulher, deixou sua casa e mudou-se para o apartamento no começo da década de 80, segundo autoridades. A polícia acredita que o homem não conseguiu pagar empréstimos bancários e deixou de comparecer ao trabalho, segundo jornais. Mas ninguém deu conta de sua morte porque a administradora do prédio faliu depois que o prédio foi concluído em 1973 sem que ninguém se dispusesse a alugá-lo. O prédio ficou vazio desde que foi completado. Os restos do homem foram entregues à sua ex-mulher.