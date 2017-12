Corpo de imigrante ilegal é encontrado na Eslováquia Um corpo, que pode ser de um dos integrantes de um grupo de imigrantes ilegais que presumidamente se afogou no início desta semana, foi encontrado ontem à noite às margens do rio Morava, fronteira natural entre Eslováquia e República Tcheca. Quinze outros do grupo ainda estão desaparecidos. De acordo com testemunhas, o grupo tentou cruzar o rio na última segunda-feira carregando grandes mochilas e segurando uns aos outros pelos mãos. A força das águas os separou e eles foram levados pela correnteza. Ainda assim, três sobreviventes foram encontrados, dois da Índia e um do Sri Lanka. Dois outros corpos também foram recuperados. A polícia suspendeu a busca por mais corpos na quarta-feira. A Eslováquia, juntamente com outros países do centro e leste europeu, é com frequência usado como passagem de imigrantes ilegais a caminho dos países do oeste, onde esperam encontrar uma vida melhor. No ano passado, em torno de seis mil imigrantes ilegais foram encontrados na Eslováquia tentando cruzar as fronteiras.