Corpo de João XXIII é exposto aos fiéis O corpo do papa João XXIII, que morreu em 1963 e permaneceu intacto até hoje, foi transferido ontem para a Basílica de São Pedro, no Vaticano, em uma cerimônia impressionante. Deitado sobre um caixão envolto em uma cúpula de cristal, o corpo pôde ser visto por milhares de fiéis, que conferiram de perto traços físicos como o nariz curvado, as mãos grandes e o "camauro" - um chapéu que usava para aquecer a cabeça. A homenagem a João XXIII, conhecido como o "papa bom", foi feita durante a Missa de Pentecostes, celebrada por João Paulo II, na Praça de São Pedro. Leia no JT