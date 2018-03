Corpo de jornalista morta na Síria chega a Tóquio

Funcionários do aeroporto fizeram um momento de silêncio depois de o caixão de Mika ser retirado de uma aeronave da Turkish Airlines.

As duas irmãs da jornalista e a colega Kazutaka Sato chegaram no mesmo voo, que partiu da cidade turca de Istambul. O corpo da jornalista, de 45 anos, será entregue à polícia japonesa para a realização de uma autópsia.

Pelo menos 16 jornalistas morreram no exercício da profissão na Síria desde novembro, segundo o Comitê para Proteção de Jornalistas.

Ativistas dizem que a onda de violência na Síria, que teve início em março do ano passado, já deixou mais de 20 mil mortos. As informações são da Associated Press.