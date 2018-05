Corpo de líder morto da Coreia do Norte será exibido permanentemente

PYONGYANG - A Coreia do Norte anunciou que o corpo do ex-líder do país Kim Jong-il será exibido permanentemente em um palácio da capital, Pyongyang.

Seu corpo será exposto ao lado do de seu pai, Kim il-sung, no palácio Kumsusan.

Há planos também da construção de um memorial em forma de torres para Kim Jong-il, Segundo a imprensa estatal norte-coreana. Seu aniversário, dia 16 de fevereiro, será conhecido no país como o "Dia da Estrela Brilhante".

Kim Jong-il morreu de ataque cardíaco no dia 17 de dezembro, aos 69 anos de idade.

Seu corpo foi exibido no palácio antes do funeral, dia 28 de dezembro.

A decisão de preservar o corpo do ex-líder foi tomada para demonstrar "o desejo ardente e unânime" do partido que o considera seu "líder eterno", de acordo com a agência estatal KCNA.

O palácio era a residência de Kim-il sung, conhecido como "presidente eterno" do país, antes de ser convertido em um mausoléu após sua morte.

Acredita-se que o termo "Estrela Brilhante" seja uma referência aos foguetes construídos pela Coreia do Norte sob o comando de Kim Jong-il, que destinou boa parte do orçamento do país para fins militares.

Kim Jong-il foi sucedido por seu filho Kim Jong-un que, acredita-se, tenha pouco menos de 30 anos de idade.

