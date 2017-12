Corpo de microbiólogo é achado no Mississipi O reconhecido microbiólogo da Universidade de Havard, Don Wiley, que estava desaparecido misteriosamente no mês passado, foi encontrado morto nas águas do rio Mississipi, disseram hoje fontes oficiais. O corpo do cientista e especialistas em vírus letais foi achado nesta sexta-feira a poucos metros do ponto em que estava estacionado seu automóvel. Wiley desapareceu entre a noite do dia 16 e a madrugada do dia 17 de novembro. O microbiólogo havia participado de uma reunião do comitê diretor de um hospital pediátrico local. Na manhã do dia seguinte, o carro em que Wiley estava foi encontrado próximo ao rio Mississipi com a chave no contato e as portas abertas. As causas da morte são desconhecidas, mas os investigadores descartam a hipótese de suicídio. No ínício das investigações havia a suspeita que Wiley poderia Ter alguma ligação com os atentados utilizando a bactéria antraz em todo os Estados Unidos.