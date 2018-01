Corpo de Milosevic será entregue à família O corpo do ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic será entregue a seus parentes nesta segunda-feira, informou neste domingo em comunicado o Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia (TPII). A causa da morte de Milosevic foi "um enfarte do miocárdio", segundo um breve sumário da autópsia tornado público no mesmo comunicado. "Os médicos identificaram dois problemas no coração de Milosevic e disseram que isso explica o enfarte do miocárdio", diz a nota. O TPII também indicou que ainda será feito um exame toxicológico final e que um relatório será divulgado "o mais rápido possível". O corpo de Milosevic foi encontrado na manhã de sábado em sua cela na prisão do TPII em Scheveningen (Haia), que o julgava desde fevereiro de 2002 por sua responsabilidade nos crimes cometidos durante as guerras da Croácia, Bósnia e Kosovo. Segundo a nota do TPII, a autópsia foi feita domingo, por ordem da Promotoria, por legistas holandeses em Haia e com a presença de dois especialistas de Belgrado, a pedido do Governo da Sérvia e Montenegro. O ex-dirigente iugoslavo, de 64 anos, sofria de hipertensão crônica e de problemas cardíacos que obrigaram o adiamento de seu julgamento em mais de 20 ocasiões nos últimos quatro anos. A família de Milosevic responsabilizou o TPII por sua morte ao não ter permitido que ele viajasse em fevereiro a Moscou para receber tratamento, e seu advogado afirmou que alguém na prisão tinha tentado envenená-lo. A imprensa sérvia especula que Milosevic pode ser enterrado em Moscou, onde vivem seu irmão Borislav e presumivelmente também sua viúva e seu filho Marko, que fugiu da Sérvia horas depois que seu pai foi deposto, em 2000. A viúva de Milosevic, Mirjana Markovic, abandonou o país em fevereiro de 2003 para escapar de um julgamento contra ela por supostas malversações de fundos estatais.