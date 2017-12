Corpo de mulher é encontrado em Faluja Soldados da Marinha norte-americana encontraram neste domingo o corpo mutilado de uma mulher em uma rua central de Faluja, no Iraque. O cadáver estava no meio da rua coberto com roupas ensangüentadas. Um oficial, depois de examinar o corpo, disse estar 80% seguro de que se trata de uma mulher ocidental. Duas ocidentais estão seqüestradas atualmente no Iraque: Margaret Hassan, de 59 anos, diretora da Care internacional no Iraque, capturada em 19 de outubro; e a polonesa Teresa Borcz Jalifa, de 54 anos, residente no país, também seqüestrada no mês passado. Os seqüestradores de ambas exigiram a saída das tropas estrangeiras do Iraque.