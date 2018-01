Corpo de refém americano é encontrado no Iraque O corpo do único americano de um grupo de quatro pacifistas cristãos seqüestrado no ano passado foi encontrado morto perto de uma linha ferroviária a oeste de Bagdá com tiros na cabeça e no peito, informou a polícia iraquiana neste sábado. Em outros episódios de violência registrados neste sábado no Iraque, pelo menos seis pessoas morreram, entre elas um jornalista da televisão local, um ativista de direitos humanos e um oficial do exército iraquiano. Tom Fox, de 54 anos, tornou-se o quinto refém americano a ser morto no Iraque. Não havia informações disponíveis sobre as outras três pessoas (um britânico e dois canadenses) seqüestradas junto com ele. Na última terça-feira, a emissora árabe de televisão Al-Jazira levou ao ar um vídeo com data de 28 de fevereiro divulgado pelos seqüestradores no qual Fox era o único refém que não aparecia. Noel Clay, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA em Washington, anunciou a morte de Fox na noite de ontem. Segundo ele, a identificação foi feita pela polícia federal americana (FBI, por sua iniciais em inglês) e a família do pacifista já havia sido notificada. Em Bagdá, o comando militar dos Estados Unidos confirmou que o corpo de Fox foi encontrado por soldados americanos na noite de quinta-feira. Um funcionário do Ministério de Interior do Iraque informou que o cadáver tinha as mãos atadas e ferimentos provocados por tiros na cabeça e no peito, entre outras escoriações. Em Chicago, a direção das Equipes Cristãs Pacificadoras lamentou a morte de seu ativista. De acordo com amigos, entre os trabalhos desempenhados por Fox no Iraque estavam visitas a presídios iraquianos, escolta de carregamentos de remédios a clínicas e hospitais e a formação de um grupo pacifista islâmico no mesmo molde da organização cristã para a qual trabalhava. Ainda neste sábado, forças americanas e iraquianas realizaram operações conjuntas nas quais 20 supostos insurgentes foram detidos e grande quantidade de armas e munição terminou apreendida. Em Washington, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, minimizou os temores de que o Iraque estaria prestes a ser envolvido por uma guerra civil, manifestou confiança na capacidade de um novo governo iraquiano conseguir unificar o país árabe e disse que "qualquer iniciativa do Irã ou da Síria para interferir nos esforços para a construção da democracia no Iraque" deixará o governo americano descontente.