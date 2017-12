Corpo de Savimbi é apresentado à imprensa O corpo do líder rebelde angolano, Jonas Savimbi, crivado por 15 tiros que o tornaram "quase irreconhecível", foi mostrado hoje à imprensa em um prédio do governo na localidade de Lucusse, Província de Moxico, anunciou a agência Angop em sua página na Internet. O repórter Alves Fernandes, da tevê portuguesa RTP, confirmou ter visto o corpo de Savimbi crivado de balas - duas na cabeça. Segundo o governo angolano, Savimbi, líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (Unita), morreu aos 67 anos durante emboscada na sexta-feira na região de Luvu, Província de Moxico, fronteira com Zâmbia.