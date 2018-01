Corpo de Vieira de Mello chega à Suíça O corpo de Sérgio Vieira de Mello, o ex-chefe da missão da ONU no Iraque, morto no atentado contra a sede da entidade em Bagdá na semana passada, chegou esta manhã à Suíça, onde será enterrado, após ser velado em sua cidade natal, o Rio de Janeiro. Um avião da Força Aérea Brasileira aterrissou no aeroporto de Genebra às 9h00 (hora local). A ex-mulher, Annie, e os dois filhos do casal chegaram no vôo de 13 horas que transportou o esquife do diplomata, acompanhados por uma delegação das Nações Unidas e de diplomatas brasileiros. Uma comitiva de automóveis seguida por policiais em motocicleta conduziu o corpo de Vieira de Mello até o Cemitério dos Reis, onde, segundo a porta-voz da ONU Elena Ponomareva, ele será enterrado esta semana.