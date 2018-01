Corpo de Vieira de Mello parte para a Suíça no domingo O Salão Nobre do Palácio da Cidade, sede da prefeitura carioca onde é realizado o velório do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, foi aberto ao público logo depois que as principais autoridades que prestaram homenagem ao embaixador deixaram o local, por volta do meio-dia. No domingo, o salão será reaberto às 8 horas, o corpo será velado até as 13 horas e, depois, transportado pelo Boeing da Força Aérea Brasileira para Genebra, onde será sepultado. O caixão de Vieira de Mello foi coberto com as bandeiras do Brasil e da ONU e com algumas rosas. Dona Gilda, a mãe do diplomata, comoveu as autoridades, na hora da oração, quando chorou muito, abraçada ao caixão. Amiga de Dona Gilda, a empresária carioca Vera Loyola, disse que o caixão ficou totalmente fechado porque Vieira de Mello tinha um grande hematoma no rosto. Segundo Vera, a mãe do alto comissário ficou muito triste por não poder ?dar um beijo de despedida no filho?. Além dos parentes e amigos, também prestaram homenagens a Vieira de Mello o presidente Lula, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, o chanceler brasileiro Celso Amorim, os ministros Antonio Palocci e Miro Teixeira, o secretário nacional de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, o prefeito carioca César Maia, o vice-governador Luiz Paulo Conde e o senador Eduardo Suplicy. O embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Sardenberg, informou que na segunda-feira haverá uma missa na catedral de Santa Agnes, em Nova York, em memória de Vieira de Mello. Colegas das Nações Unidas, brasileiros que vivem na cidade e diplomatas, além de Kofi Annan, participarão da cerimônia religiosa.