Corpo de Whitney Houston chega a funeral nos EUA

A causa da morte ainda não foi determinada, e os resultados da autópsia podem demorar semanas. Há notícias não confirmadas de que a cantora e atriz pode ter sido vítima de um coquetel de medicamentos e álcool.

Whitney, uma das maiores cantoras dos anos 1980 e 1990, vendeu mais de 170 milhões de discos. Ela travava uma longa batalha contra o abuso de álcool e medicamentos, o que prejudicava sua carreira e a vida pessoal. Foi encontrada morta na noite de sábado, aos 48 anos, na banheira de uma luxuosa suíte no Hotel Beverly Hilton, enquanto era preparada a cerimônia do Grammy, principal prêmio da indústria fonográfica dos EUA.

A autópsia foi concluída no sábado, mas os resultados podem levar de seis a oito semanas. Colegas músicos, fãs e amigos lamentaram muito a morte, e a venda dos discos de Whitney aumentou muito nos últimos dias. O hit dela de 1992 "I Will Always Love You" aparece como o mais vendido no iTunes. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.