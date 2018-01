Corpo decapitado é encontrado em Bagdá Soldados norte-americanos encontraram hoje, no bairro de Amiriya, oeste de Bagdá, um corpo decapitado dentro de um saco plástico preto. A cabeça estava junto com o corpo. O cadáver ainda não foi identificado, segundo uma fonte da Embaixada dos EUA. Ontem, um site islâmico na internet anunciou que um grupo associado à Al-Qaeda matou um segundo refém americano no Iraque. O anúncio foi feito ao expirar um ultimato de 24 horas dado pelo grupo para que suas exigências fossem cumpridas.