Corpo do nazista Erich Priebke 'desapareceu', diz advogado da família

Depois de toda a polêmica envolvendo o destino do túmulo do nazista Erich Priebke, seu corpo está "desaparecido". O advogado da família, Paolo Giachini, disse nesta quinta-feira, 17, que o caixão foi levado após tentarem realizar um funeral para Priebke em uma igreja da cidade de Albano Laziale, ao sul de Roma.

Segundo o advogado, um grupo de trinta pessoas entrou no local e levou o caixão após protestos de simpatizantes de direita do criminoso de guerra. A rádio estatal italiana informou que o caixão foi levado para uma base militar próxima à igreja, mas Giachini disse desconhecer o paradeiro do corpo.

Priebke foi condenado à prisão perpétua em 1998 por sua participação no massacre das Fossas Ardeatinas em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, no qual mais de 330 civis italianos foram mortos em retaliação à morte de 33 militares alemães.

O ex-capitão da SS morreu na sexta-feira 11 e desde então a discussão sobre o destino de seu corpo tem sido controversa. Argentina e Alemanha se recusaram a recebê-lo. Roma também não aceitou que se enterrasse Priebke em seu território ou que fossem realizadas cerimônias em sua memória./ AP