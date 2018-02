Corpo do vice-presidente afegão será sepultado hoje Centenas de pessoas receberam hoje em Jalalabad, cidade onde nasceu, governou e será sepultado, o corpo do vice-presidente do Afeganistão Haji Abdul Qadir, assassinado ontem em Cabul. O corpo foi velado em Cabul e seguiu de helicóptero para Jalalabad. Em Cabul, as honras fúnebres foram prestadas pelas mais altas autoridades afegãs, incluindo o presidente Ahmid Karzai. Ambas as cerimônias foram realizadas sob um clima de grande comoção e tensão e sob rígidas medidas de segurança. Haji Abdul Qadir, um pashtun vinculado aos seguidores da Aliança do Norte dominada pelos tajiki, ex-mujaidin, um das mais temidas e polêmicas figuras poderosas do Afeganistão, será sepultado ao lado de seu irmão, Abdul Haq, herói da resistência, capturado e assassinado pela milícia Taleban em novembro de 2001.