Corpo é achado em compartimento de avião nos EUA O corpo de um homem foi encontrado ontem no compartimento do trem de pouso de um avião da American Airlines após sua aterrissagem no Aeroporto John F. Kennedy, em Nova York. O aparelho havia partido de Montego Bay, na Jamaica. Segundo as autoridades portuárias, o homem aparentava ter 25 anos. A polícia está investigando se ele era um passageiro clandestino, se embarcou na Jamaica ou em um vôo anterior.