Corpo é achado em trem de pouso de avião em Tóquio Um corpo foi encontrado dentro do trem de pouso de um avião da Delta Air Lines após a aeronave ter pousado em Tóquio, com voo originado em Nova York. Nesta tarde, atoridades japonesas tentavam identificar a vítima. O corpo do aparente clandestino vestia apenas uma camiseta e uma calça jeans, afirmou a polícia do Aeroporto Internacional de Narita.