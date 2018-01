Corpo é encontrado no Rio Tâmisa e eleva número de mortos nos atentados em Londres para 8

PARIS - O número de mortos no atentado em Londres no fim de semana subiu para oito, anunciou nesta quarta-feira, 7, a polícia britânica após encontrar um corpo no Rio Tâmisa, a dois quilômetros do local do ataque.

"O número de pessoas mortas no ataque agora é oito", afirmou a polícia em um comunicado.

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o corpo encontrado é do terceiro cidadão francês morto nos atentados. "O mais recente número de mortes foi confirmado nesta manhã, que é de três mortos e oito feridos do lado francês", disse Macron, durante uma coletiva de imprensa.

A polícia acrescentou que a identificação formal do corpo ainda não ocorreu, mas que a família do francês desaparecido Xavier Thomas, de 45 anos, foi informada sobre a descoberta. Macron não revelou a identidade da vítima.

Uma porta-voz da polícia disse que espera ter condições de divulgar todos os nomes até quinta-feira, no máximo.

O jornal Le Parisien identificou o segundo francês morto no ataque como Sebastien Belanger, de 36 anos. A outra vítima francesa é Alexandre Pigeard, de 27 anos.

Prisão. A polícia britânica deteve um homem de 30 anos como parte da investigação do atentado de sábado. O suspeito foi preso em Ilford, bairro da zona leste de Londres, próximo a Barking, onde viviam dois dos três autores do ataque cuja autoria foi reivindicada pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI). / AFP e REUTERS