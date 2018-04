Corpo é resgatado de navio que naufragou na costa turca Mergulhadores recuperaram neste sábado o corpo de um dos oito tripulantes desaparecidos do navio cargueiro que naufragou terça-feira nas águas turcas do Mar Negro, segundo a agência de notícias estatal turca Anatólia. O cargueiro, de bandeira do Camboja, viajava da Rússia ao Porto de Aliaga, na Turquia, quando foi atingido por uma tempestade nas proximidades de Zonguldak.