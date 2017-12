Corpo encontrado no Iraque não é de refém japonês O governo japonês está "quase seguro" de que o corpo que se acreditava ser de Shosei Koda, um japonês seqüestrado no Iraque, não é o do refém. O corpo, que tinha semelhanças com Koda, de 24 anos, foi encontrado um dia depois de terminar o prazo dado pelos seqüestradores para que o Japão retirasse suas tropas do Iraque. Os milicianos ameaçavam decapitar o refém. Um médico japonês e vários funcionários examinaram o cadáver no Kuwait e determinaram que suas características não correspondem às de Koda. O corpo seria de um homem de 50 anos, obeso e com arcada dentária distinta.