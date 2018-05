Corpos de balonistas desaparecidos há 68 dias são encontrados na Itália

Os corpos de dois balonistas americanos desaparecidos há 68 dias foram encontrados nesta segunda-feira no Mar Adriático, segundo a guarda costeira italiana.

Richard Abruzzo, 47 anos, e Carol Rymes Davis, 65, desapareceram em uma tempestade na região em 29 de setembro.

De acordo com oficiais portuários, os corpos foram encontrados por pescadores ainda dentro da cesta do balão perto da cidade de Vieste, no sudeste da Itália, à 1h local (22h de domingo em Brasília).

Os documentos de Carol Davis foram encontrados junto de seu corpo, mas as famílias dos balonistas ainda devem fazer o reconhecimento formal.

Abruzzo e Davis participavam da corrida de balões Gordon Bennett, que havia começado quatro dias antes em Bristol, na Inglaterra.

Seu último contato com aguarda costeira italiana foi às 8h de 29 de setembro, quando informaram as autoridades sobre as más condições do tempo.

Os trabalhos de busca pelos balonistas duraram uma semana.

"Notícia esperada"

O diretor da corrida, Don Cameron, disse que a notícia é "muito triste", mas "esperada".

"Vai encerrar esse momento para as famílias. Todo este tempo sem nenhuma informação foi muito aflitivo para eles", disse.

A Copa Aeronáutica Gordon Bennett é uma das mais antigas do mundo. Neste ano, ela saiu da Grã-Bretanha pela primeira vez em 104 anos.

Nesta competição, as equipes devem tentar viajar a maior distância possível desde o local da largada em balões de hidrogênio.