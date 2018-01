Corpos de filhos de Saddam são enterrados em Tikrit O Exército dos EUA entregou os corpos do filhos de Saddam Hussein, Uday e Qusay, para o Crescente Vermelho (representação da Cruz Vermelha no mundo islâmico). Segundo um canal árabe de TV, os dois corpos foram enterrados na manhã deste sábado no cemitério da família, em Tikrit, cidade natal dos irmãos. As autoridades provisórias da coalizão não confirmaram se os corpos foram sepultados, mas apenas que os cadáveres serão levados para Tikrit. Após a morte dos irmãos, os corpos foram embalsamados e permaneceram em uma câmara refrigerada na base militar norte-americana no Aeroporto Internacional de Bagdá. Em 22 de julho, Uday e Qusay foram mortos pelos militares dos EUA durante um tiroteio em Mosul, no norte do Iraque. Fontes militares norte-americanas em Tikrit mostraram-se preocupados com a transferência dos corpos para a cidade. Tikrit continua sendo uma das zonas mais violentas do país. A cidade está na região do chamado Triângulo Sunita, no norte e ocidente de Bagdá, onde guerrilheiros leais a Saddam Hussein ainda lutam contra as forças de ocupação.