Corpos de jornalistas são encontrados no Afeganistão Os corpos dos quatro jornalistas que estavam desaparecidos no Afeganistão foram encontrados e identificados hoje. Os quatro estavam em um comboio que saiu de Jalalabad e seguia em direção de Cabul, capital do país, e foi atacado por integrantes do Taleban que ainda permanecem na região. Foram encontrados os corpos do câmera australiano Harry Burton e do fotógrafo afegão Azizullah Haidari, que trabalhavam para a agência Reuters; a italiana Maria Grazia Cutuli, do Corriere della Sera e o espanhol Julio Fuentes, do jornal El Mundo. Leia o especial