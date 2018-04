Corpos de líderes voltam à Polônia após acidente aéreo

O governo polonês no exílio foi estabelecido após a invasão nazista da Polônia em 1939 e funcionou em Londres ininterruptamente até 1990, quando Lech Walesa foi eleito o primeiro presidente após a queda do comunismo. O corpo de Kaczorowski foi levado ao palácio Belvedere de Varsóvia e deverá ser sepultado na segunda-feira.

Os corpos de mais 34 vítimas do acidente aérea foram recebidos hoje também, em uma outra cerimônia. Os corpos foram recebidos pelo primeiro-ministro, Donald Tusk. Entre os corpos que voltaram da Rússia nesta quinta-feira, estavam os de Anna Walentynowicz, uma líder do movimento Solidariedade; do general Tadeusz Buk, o comandante das forças terrestres polonesas e ex-comandante das tropas polonesas no Iraque; de Janusz Kurtyka, chefe do instituto histórico que investiga crimes cometidos na era comunista, entre 1945 e 1989; e de Janusz Kochanowski, comissário de direitos civis.

Os poloneses continuam a formar longas filas perto do palácio presidencial, com esperas de até 13 horas para ver os corpos do presidente Kaczynski e da primeira-dama Maria Kaczynska, que era muito popular. Os corpos deverão ser sepultados domingo na Cracóvia, num funeral que contará com a presença de líderes mundiais, como do presidente norte-americano Barack Obama e do presidente russo Dmitry Medvedev.