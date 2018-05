Corpos de norte-coreanos bóiam para Coréia do Sul

Os corpos de 11 norte-coreanos, vítimas das inundações que mataram centenas de pessoas no país, boiaram por rios até a Coréia do Sul, disseram autoridades sul-coreanas nesta terça-feira, 21. As enchentes destruíram milhares de edificações, deixaram mais de 300 mil desabrigados e devastaram lavouras no país, que habitualmente já enfrenta escassez de alimentos, segundo agências humanitárias internacionais. Os corpos de seis homens e quatro mulheres flutuaram pelo rio Imjin e foram achados na semana passada por soldados que vigiam a região da fronteira por onde passa o rio, cerca de 60 quilômetros a noroeste de Seul, segundo um bombeiro da província de Gyeonggi. O Ministério da Unificação informou que outro corpo foi levado por outro rio até a província sul-coreana de Kangwon. "Notificamos a Coréia do Norte de que encontramos 11 corpos e que eles serão entregues mais tarde", disse um funcionário do ministério. O bombeiro de Gyeonggi disse que nos últimos anos um ou dois corpos cruzaram a fronteira boiando, mas que nunca haviam passado tantos em tão pouco tempo. A ONU disse na semana passada que pelo menos 221 pessoas haviam morrido e 81 estavam desaparecidas na Coréia do Norte. Na segunda-feira, a Cruz Vermelha Internacional anunciou um apelo pela doação de 5,5 milhões de dólares para ajudar 3,7 milhões de norte-coreanos. A Coréia do Sul, ainda tecnicamente em guerra com o Norte depois do armistício de 1953, tentará enviar nesta semana ajuda emergencial ao país vizinho. A imprensa oficial norte-coreana diz que mais de 11 por cento de suas plantações de milho e arroz foram inundadas ou levadas pelas inundações, que saturaram a metade mais baixa do país. Contrariando seu habitual fechamento ao mundo, a Coréia do Norte mostrou na sua TV estatal imagens de inundações na capital, Pyongyang, e em outras partes. Nesta semana, a chuva parou. Na segunda metade da década de 1990, uma onda de fome no país matou até 10 por cento dos 23 milhões de norte-coreanos. (Com reportagem adicional de Jon Herskovitz)