Corpos de três marinheiros são encontrados no Mar Negro

As equipes de resgate encontraram nesta segunda-feira, 12, os corpos de três tripulantes do navio russo Najichevan, que transportava enxofre e naufragou, no domingo, no Mar Negro, informou o Ministério de Situações de Emergência da Rússia. Veja também: Combustível que vazou de navio atinge costa russa e mata aves Após navios afundarem, Rússia tenta conter vazamentos Cinco navios naufragam no Mar Negro e no mar de Azov Os corpos dos marinheiros, que usavam coletes salva-vidas, foram encontrados nas proximidades da península de Tuzla, segundo as agências russas. Vários helicópteros e navios de salvamento prosseguem a busca dos outros cinco tripulantes do navio e das outras quatro embarcações que naufragaram, neste domingo, nas águas do Mar Negro e do Mar de Azov devido a uma forte tempestade. No total, cerca de 20 marinheiros estão desaparecidos, 15 deles tripulantes do navio de bandeira georgiana Jodzha Ismail, que transportava ferro-velho e naufragou em frente ao porto ucraniano de Sebastopol. Além disso, o petroleiro russo Volga-neft, que se partiu em dois na madrugada do domingo, verteu cerca de 2.000 toneladas de combustível derivado do petróleo nas águas da região, mas seus treze tripulantes puderam ser resgatados. Também naufragou a embarcação mercante Volnogorsk, que transportava 2.000 toneladas de enxofre, e o Kovel, este último em águas ucranianas. Ventos de até 100 km/h e ondas de cinco metros transformaram em catástrofe a situação na baía do porto russo de Kavkaz, junto ao estreito de Kerch, que liga o Mar Negro e o Mar de Azov. O subdiretor do Serviço Federal de Proteção da Natureza (SFPN) da Rússia, Oleg Mitvol, declarou que "os trabalhos para restabelecer o estado ecológico do estreito levarão meses". As autoridades da região mobilizaram mais de 100 pessoas para participar dos trabalhos de limpeza do vazamento de combustível derivado do petróleo.