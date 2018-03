Corpos de três mexicanos são achados em vagão no Texas Os corpos de três mexicanos foram encontrados nesta quarta-feira em um vagão de carga no estado norte-americano do Texas. Enquanto o trem estava em movimento, a ventilação mantinha a temperatura baixa. Mas quando o trem parou, os três homens não conseguiram respirar, segundo Angeles Gomes, do consulado do México em Austin, no Texas. Os outros imigrantes que viajavam no trem fugiram deixando para trás os três companheiros debilitados.