Corpos de Uday e Qusay serão entregues à tribo deles Um porta-voz militar norte-americano disse hoje, na capital iraquiana, que os corpos de Uday e Qusay, filhos do presidente iraquiano deposto Saddam Hussein, serão entregues nas próximas horas a representantes da tribo Al-Tikrit. "Diversos líderes religiosos iraquianos pediram permissão para enterrar os corpos como manda a lei islâmica", disse o porta-voz. Uday e Qusay foram mortos na terça-feira por soldados norte-americanos numa operação na cidade de Mosul, região central do país, pela 101ª Divisão Aerotransportada. Como se desconhece o paradeiro da família de Saddam, as autoridades norte-americanas decidiram enviar os corpos à tribo Al-Tikrit - à qual pertence Saddam.