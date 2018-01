Corpos dos filhos de Saddam são enterrados perto do pai Os corpos dos filhos de Saddam Hussein, Uday e Qusay, foram exumados e enterrados do lado de fora do local em que seu pai foi sepultado, depois de ser enforcado em dezembro passado, disseram parentes nesta quarta-feira, 14. Dias depois do enforcamento, defensores de Saddam construíram um santuário no local em que ele foi enterrado, um salão anexado a uma mesquita em Awja, a vila no norte de Bagdá onde ele nasceu. Uday e Qusay foram mortos por tropas norte-americanas em 2003 e foram enterrados em um jazigo familiar no cemitério de Awja. Ali al Nida, chefe da tribo de Albu Nasir, disse que eles foram exumados na terça-feira e levados para um jardim do lado de fora do salão em que o corpo de Saddam está enterrado, ao lado do túmulo de seu tio Barzan Ibrahim al-Tikriti, meio-irmão de Saddam.