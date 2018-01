Corpos retirados do local de ataque a Saddam A questão de se Saddam Hussein estaria vivo ou morto permanece em aberto nesta terça-feira, depois de um avião americano ter lançado quatro bombas e reduzido a uma cratera de 20 metros de profundidade o restaurante onde o presidente do Iraque estaria reunido com seus dois filhos. Serviços de resgate iraquianos, trabalhando no local, disseram que três corpos já foram retirados dali, e que pode haver até 14 mortos. Tropas americanas deveriam inspecionar os restos, mas até o cair da noite no Iraque nenhum oficial havia chegado. Os edifícios no bairro de Al-Mansur, em Bagdá, foram reduzidos a ruínas pelo bombardeio. Veja o especial :