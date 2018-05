Corpos são encontrados em jardim de casa na França A polícia francesa, que investiga o misterioso desaparecimento de uma família de seis pessoas, na cidade de Nantes, no noroeste do país, fez uma série de descobertas nesta quinta-feira - incluída uma perna humana, enterrada recentemente em uma cova embaixo da varanda da casa. Mais cedo nesta quinta-feira, o procurador de Nantes, Xavier Ronsin, disse à imprensa que uma perna humana foi encontrada. No final da tarde, investigadores haviam recuperado três corpos, que acredita-se eram da mãe, Agnes Dupont de Ligonnes, e de duas crianças.