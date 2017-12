Corpos surgem boiando no local de desaparecimento de navio As autoridades egípcias informaram hoje que os helicópteros de resgate avistaram corpos boiando nas imediações do local onde se perdeu o contato com a embarcação "Salam 98", que navegava pelo Mar Vermelho com 1.300 passageiros. Segundo as fontes, também foram avistadas algumas lanchas de salvamento na área, embora não tenha sido informado quantas nem a quantidade de passageiros que resgataram. O navio havia partido do porto saudita de Dubá rumo ao egípcio de Subaya, cerca de 500 quilômetros ao sudeste do Cairo. Os passageiros podem ser muçulmanos que retornavam ao Egito após a realização da peregrinação anual a Meca e Medina, na Arábia Saudita.