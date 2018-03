Correa ameaça vender ativos empresas e emissoras O presidente do Equador, Rafael Correa, afirmou hoje, em entrevista coletiva à imprensa, que o governo vai vender os ativos de 195 companhias do Isaias Group, incluindo as estações de tevê TC e Gamavision, além de uma terceira estação privada. "Vamos vender as propriedades no menor tempo possível", disse Correa, acrescentando, no entanto, que qualquer reivindicação legal poderá adiar a venda dos ativos. O Isaias Group era o proprietário do extinto Filanbanco, um dos maiores bancos do país. O banco entrou em colapso em 1998, junto com outras 16 instituições, durante a crise financeira que custou cerca de US$ 6 bilhões ao Estado para manter o sistema bancário funcionando. O Isaias Group declarou perdas ao redor de US$ 661 milhões em 1998 e ainda possui pendências com clientes do bancos. Funcionários do governo sustentam que a tomada dos ativos do Isaias Group vai significar que os clientes do banco vão finalmente recuperar pelo menos parte do seu dinheiro. Dívida A nova ministra das Finanças do país, Wilma Salgado, que assumiu hoje após a renúncia de Fausto Ortiz, disse que o Equador vai continuar a honrar suas obrigações da dívida. Ela acrescentou que qualquer mudança na política do governo sobre a dívida viria apenas depois que uma comissão que analisa a dívida do país andino apresentar suas conclusões, possivelmente no final deste ano. Ao contrário de seu antecessor, considerado amigável ao mercado, Salgado é vista como mais alinhada com a ala dos que defendem o abandono da dívida externa que for considerada "ilegítima" ou "ilegal" por uma comissão do governo que analisa o endividamento contraído pelos governos anteriores.