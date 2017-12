Correa amplia vantagem sobre Noboa no Equador O candidato esquerdista à Presidência do Equador, Rafael Correa, abriu uma boa vantagem sobre o multimilionário Álvaro Noboa, seu adversário no segundo turno das eleições presidenciais realizadas no domingo. Após 13,71% das mesas eleitorais contabilizadas na apuração oficial, Correa obteve 593.634 votos (66,23%) contra 302.689 (33,77%) de Noboa. Segundo o portal na internet do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), já foram escrutinadas 5.020 das 36.613 mesas do país. No total até o momento, foram apurados 1.004.519 de um total de 9,1 milhões de votos. A contagem oficial também registrou 9.078 votos brancos e 98.779 nulos até o momento. O TSE prevê a conclusão da apuração oficial para antes da próxima quarta-feira.