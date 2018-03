Correa deve ampliar maioria na Assembleia

Reeleito com folga na noite de domingo, com 57% dos votos, o presidente do Equador, Rafael Correa, terá uma ampla maioria na Assembleia Nacional para aprovar projetos de lei de seu interesse sem precisar do apoio da oposição. A primeira votação, confirmou ontem o presidente do Legislativo, Fernando Cordero, será uma polêmica Lei de Mídia que tem como objetivo regular a atuação dos meios de comunicação no país.

O projeto de lei, que já foi derrotado no ano passado por apenas um voto, deve ser debatido na semana que vem, ainda na conformação atual da Assembleia, na qual o partido do presidente, Alianza País, não tem maioria absoluta. "Estou feliz pela vitória da democracia e como militante só tenho a agradecer ao povo. Não o decepcionaremos", disse Cordero.

Em seu discurso da vitória na noite de domingo, Correa já tinha anunciado a Lei de Mídia como prioridade de seu novo mandato. "Busquemos uma nova Lei de Comunicação, que regule os claros excessos de uma certa imprensa", disse o presidente reeleito. "A América Latina tem uma das piores imprensas do mundo. Uma das grandes derrotadas (no domingo) é a imprensa mercantilista. O que queremos é uma imprensa honesta e responsável."

Ao longo de seus quase seis anos de mandato, a exemplo do que ocorreu na Venezuela, Correa investiu na criação de um aparato de mídia estatal e confrontou-se várias vezes com veículos críticos. Já ameaçou meios privados com a não renovação de concessões de emissoras de rádio e TV e processou por calúnia o jornal El Universo.

Com uma vitória incontestável também na eleição para a Assembleia Nacional, mesmo que tenha dificuldades ainda nessa legislatura, que termina em 13 de maio, o presidente não deve ter obstáculos para aprovar a lei.

Atualmente, o partido do governo tem 59 dos 124 deputados do Legislativo, que no Equador é unicameral. Após as eleições de domingo, em razão de um aumento na população equatoriana, o número de deputados subirá para 137. As primeiras projeções do Conselho Nacional Eleitoral indicam que a Alianza País deve ter 90 parlamentares.

O segundo bloco no Parlamento será constituído pelo movimento Criando Oportunidades (Creo), do banqueiro Guillermo Lasso, o segundo colocado nas eleições, com 23% dos votos. A principal bancada opositora terá somente 12 parlamentares. Em seu discurso de derrota, na noite de domingo, Lasso prometeu refundar a oposição no Equador, já de olho nas eleições de 2017.

O Partido Social-Cristão, que apoiou o magnata da banana Alvaro Noboa, e o Partido Sociedade Patriótica, do ex-presidente Lúcio Gutierrez, devem ter 7 e 6 deputados, respectivamente. O movimento indígena também deve eleger seis parlamentares. Partidos menores e deputados eleitos para representar os equatorianos no exterior devem somar 16 cadeiras.

Promessa. Apesar do compromisso de aprofundar a "revolução cidadã" - como chama seu projeto de poder -, Correa prometeu deixar o cargo impreterivelmente em 2017.

"De acordo com a Constituição foi minha última reeleição. E mesmo se a Constituição não dissesse isso, daqui a quatro anos, vou para minha casa", declarou Correa ontem no Palácio de Carondelet. "Isso é exaustivo e injusto, principalmente com a minha família. Não vi minhas filhas crescerem."

O presidente disse ainda que deixará também a vida pública. "Minha presença é muito forte. Se daqui a quatro anos ganharmos outra vez, eu poderia aparecer mais que meu sucessor. E isso ocorreria também se a oposição vencesse", acrescentou Correa. "Prefiro deixar os outros crescerem e voltar para a vida privada. Não deixarei só a presidência: deixarei a vida pública."

A Organização dos Estados Americanos (OEA), que monitorou as eleições equatorianas, afirmou por meio de comunicado que a cobertura da imprensa do processo eleitoral foi desigual. Segundo o chefe da missão, Rafael Albuquerque, houve desigualdade também nos gastos com publicidade na campanha. O diplomata, no entanto, não deixou claro quem foi favorecido por isso e elogiou outros aspectos da eleição.