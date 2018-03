Correa diz que não concorda sempre com Assange O presidente do Equador, Rafael Correa, disse nesta sexta-feira que o fato de ele ter concedido asilo político ao fundador do website WikiLeaks, Julian Assange, não quer dizer que ele concorda com tudo o que o ativista diz ou faz. Correa disse que o Equador concedeu asilo na quinta-feira porque a Suécia não ofereceria garantias de que não extraditaria Assange aos Estados Unidos.