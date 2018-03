Correa diz que não tentará 3ª reeleição O presidente do Equador, Rafael Correa (foto), disse ontem que os quatro anos do novo mandato são os últimos à frente do governo, mesmo se houver uma reforma na Constituição para permitir nova reeleição. Correa assumiu o poder em 2007 e, segundo a Constituição, ele não pode se candidatar novamente. Ele disse que quer se dedicar mais à família.