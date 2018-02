Correa diz que relação com Colômbia está 'deplorável' A tensão não resolvida entre Colômbia, Equador e Venezuela foi levada para a reunião da Unasul, e o presidente equatoriano, Rafael Correa, reconheceu a falta de progresso no entendimento com o país presidido por Alvaro Uribe. "Infelizmente, nossas relações com o governo colombiano estão em uma situação muito deplorável, em ponto morto", disse Correa a jornalistas, durante a cúpula que cria a União das Nações Sul-Americanas (Unasul). O governo colombiano acusa o Equador de acolher guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em seu território e bombardeou o território do vizinho, em março, em operação militar que matou o número dois das Farc, Raúl Reyes. A Venezuela, por sua vez, tomou a defesa do Equador e na sexta-feira acusou Washington de fomentar disputas no continente através da aliada Colômbia. "Dos Estados Unidos, eles têm sempre promovido esses tipos de conflitos regionais", disse à Reuters o ministro da Defesa venezuelano, Gustavo Rangel. Apesar da demonstração de unidade, a atmosfera na reunião de cúpula da Unasul é tensa por conta do conflito entre os três países. O principal objetivo da Unasul é promover o diálogo político e a integração da economia e da infra-estrutura da região. O organismo começa a funcionar efetivamente quando o parlamento de nove dos 12 países aprová-lo. (Reportagem de Raymond Collit)