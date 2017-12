Correa diz que vai aprofundar laços entre Equador e Peru O presidente eleito do Equador, Rafael Correa, se comprometeu neste sábado, em Lima, a fazer todos os esforços para aprofundar a amizade com o Peru, e comemorou a reconciliação entre seu anfitrião, Alan García, e Hugo Chávez. Correa, que realiza uma breve visita a Lima, manifestou que as relações com o Peru "passam pelo melhor momento de sua história", mas que ainda "falta muitíssimo" para cumprir com as expectativas geradas pelo Tratado de Itamaraty, assinado em 1998, três anos depois do conflito bélico entre Peru e Equador. García e Correa anunciaram, durante uma entrevista coletiva conjunta no Palácio de Governo em Lima, a criação de uma Comissão Binacional de acompanhamento dos acordos de paz e uma reunião de Gabinetes na zona fronteiriça, que acontecerá logo após a mudança de comando no Equador, em 15 de janeiro. O presidente eleito do Equador disse que o fim das divergências entre os governantes da Venezuela, Hugo Chávez, e do Peru, Alan García, durante a 2ª Cúpula Sul-Americana de Nações, significa "um momento de grande alegria" para a região.