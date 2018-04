Correa perdoa jornalistas condenados por injúria

Representantes do diário consideraram o recuo consequência da "pressão internacional" e esperam que a desistência do processo seja oficializada. Correa também desistiu de um processo contra dois jornalistas que escreveram um livro denunciando contratos de seu irmão, Fabrício, com o Estado.

"Muitos querem que não se faça concessões a quem não as merece, mas decidi ratificar algo que já decidi no meu coração: perdoar os acusados, cancelando a pena que merecidamente receberam", disse Correa. "Perdoo, mas não esqueço."

O presidente entrou com um processo na Justiça contra os irmãos Carlos, César e Nicolás Pérez e o ex-editor de opinião Emilio Palacio em razão do artigo Não às mentiras, publicado há um ano, sobre a quartelada de policiais de setembro de 2010 no Equador. No texto, Palacio chama Correa de "ditador" e o acusa de ter cometido crimes contra a humanidade.

"Correa - é bom que se diga - nos perdoou em razão da pressão nacional e internacional. Sua guerra contra a liberdade de expressão continua", escreveu Palacio no microblog Twitter.

Segundo a diretora interina do Universo, Nila Velázquez, o anúncio foi bem recebido pelos funcionários, que aguardam a formalização da decisão. "Havia expectativa. Estamos aliviados", afirmou. / EFE e AFP